TMW, il Tottenham guarda in casa Fiorentina per sostituire Emerson: idea Kayode

Il Tottenham sta attendendo che gli ultimi dettagli vadano al loro posto, quindi ufficializzerà la cessione del laterale brasiliano Emerson Royal (25 anni), destinato al Milan con cui l'intesa è prati...

Il Tottenham sta attendendo che gli ultimi dettagli vadano al loro posto, quindi ufficializzerà la cessione del laterale brasiliano Emerson Royal (25 anni), destinato al Milan con cui l'intesa è praticamente ormai totale. Si aspetta che il giocatore voli a Milano e svolga tutto l'iter necessario per chiudere i discorsi.

La fascia destra degli Spurs però a quel punto avrà bisogno di un ritocchino e in tal senso il board, che fa riferimento per le scelte di mercato al manager Ante Postecoglou, sembra aver individuato un altro giocatore di Serie A come obiettivo sensibile, e potrebbe andare a raggruppare la già folta rappresentanza di chi ha giocato anche nel nostro campionato (Vicario, Udogie, Romero, Kulusevski, giusto qualche nome...).

Secondo quanto appreso da TMW, rimane più che viva per gli inglesi l'idea Michael Kayode (20 anni). Il laterale classe 2004 è reduce dalla sua prima stagione da professionista con la Fiorentina, nella quale ha saputo raccogliere la chance data dal grave infortunio al titolare della sua zona Dodo e, nei tanti minuti raccolti, ha saputo ben impressionare. Per il momento solo un'idea, dal momento in cui cederà Emerson Royal però il Tottenham dovrà muoversi a caccia di un suo sostituto e nella short list è finito anche il nome di Kayode. A scriverlo è TMW.

GAZZETTA: “TERRACCIANO OK MA SERVE UN ALTRO PORTIERE. MUSSO PRIMA SCELTA, SERVONO 10 MILIONI”

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