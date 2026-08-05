TMW, il prestito di Mastantuono alla Fiorentina si rinnova in caso di qualificazione in Europa
Definiti i dettagli dell'operazione: prestito con stipendio diviso tra Real Madrid e Fiorentina e possibilità di un secondo anno in viola
Franco Mastantuono è atteso a Firenze nelle prossime ore, dove darà il via alla sua nuova avventura in maglia viola. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'intesa raggiunta tra i due club prevede un prestito, con il Real Madrid che contribuirà al pagamento del 50% dello stipendio del classe 2007, mentre la restante metà sarà coperta dalla Fiorentina.
L'accordo, scrive TMW, prevede il rientro di Mastantuono al Real Madrid nel giugno 2027. Tuttavia, è stata inserita una clausola che consentirebbe al giocatore di rimanere a Firenze per un'ulteriore stagione nel caso in cui la Fiorentina dovesse qualificarsi all'Europa League o alla Champions League.