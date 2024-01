TMW, il Milan si inserisce tra la Fiorentina e il Verona per Ngonge, puntato l’esterno

Il Milan punta Cyril Ngonge. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club rossonero ha in programma un incontro con l’Hellas Verona nella giornata di domani per capire la fattibilità dell’operazione e per scavalcare la Fiorentina, che al momento sembra più defilata rispetto a qualche giorno fa, anche se i viola proseguono la ricerca di un esterno d’attacco da regalare a Vincenzo Italiano in questo mercato di gennaio.

Il direttore generale della Fiorentina, prima della gara contro il Sassuolo di sabato, aveva parlato del mercato del club viola: “Non ci sono possibilità che Insigne venga alla Fiorentina. Non bisogna dimenticare le liste che sono un tema importante. Sappiamo le nostre esigenze e siamo pronti a intervenire. Ngonge e Brekalo? “Brekalo fa parte della Fiorentina. Ngonge ha fatto una buona partita col Verona contro l’Inter: vedremo nei prossimi giorni se ci sarà qualche movimento. Abbiamo già il frigo abbastanza pieno”.

Nonostante le difficoltà dell’Hellas Verona in questo campionato Cyril Ngonge ha fatto comunque parlare di sé e nell’attuale Serie A ha segnato cinque gol in diciotto presente, con due assist forniti ai suoi compagni. Difficile che resti a Verona in questo mercato, con varie società che si sono messe sulle sue tracce. Lo riporta TMW