TMW, il Manchester United continua a seguire Kean. Ma l’idea è di restare alla Fiorentina

Perché, almeno per ora, il Manchester United è la squadra che ha dato più continuità allo scouting e all’interesse. Però è una soluzione che non convince fino in fondo, per diversi motivi: non giocherà la Champions League – né le coppe in generale – e soprattutto ci sono già Hojlund, Zirkzee e Matheus Cunha (nuovo acquisto) come centravanti. L’idea è quella di essere la prima scelta per un top club europeo, cosa che lo United non gli garantirebbe, almeno in partenza. Non sono da escludere ripensamenti, ma l’orientamento sarebbe quello di optare per altri lidi, se dovesse davvero salutare Firenze.