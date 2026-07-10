TMW: "Il Basilea ha messo gli occhi su Harder della Fiorentina, si lavora per una cessione a titolo definitivo"

Possibile trasferimento in Svizzera per il centrocampista classe 2005 di ritorno dal prestito al Padova

L'asse di mercato tra Fiorentina e Basilea si fa sempre più concreto. Il club svizzero ha infatti compiuto passi decisivi per assicurarsi Jonas Harder, presentando nelle ultime ore un'offerta ufficiale alla società viola e confermando la volontà di chiudere l'operazione in tempi rapidi.

Dopo il sondaggio effettuato dal Modena nella seconda metà di giugno, è stato il Basilea a muoversi con maggiore decisione, portandosi in vantaggio nella corsa al centrocampista. Secondo quanto riportato da TMW, le trattative tra i due club proseguono con l'obiettivo di raggiungere un accordo definitivo.

L'ipotesi più concreta resta quella di un trasferimento a titolo definitivo. Salvo sorprese, Harder è sempre più vicino a salutare la Fiorentina per intraprendere una nuova avventura nel campionato svizzero.