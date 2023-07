TMW, Igor sempre più lontano dalla Fiorentina. Il Fulham rilancia dopo la prima offerta di 8 milioni

Il Fulham è pronto a rilanciare per Igor. La Fiorentina non ha preso in considerazione la potenziale prima proposta del club inglese (intorno agli 8 milioni di euro) che però non è intenzionato a fermarsi qui. Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra le parti per poter avviare una trattativa su presupposti più concreti. Igor insomma si allontana dalla Fiorentina ma la strada da percorrere è ancora lunga. Sullo sfondo resta sempre vigile anche il Villarreal, che però non si è ancora fatto avanti con decisione. Lo riporta TMW