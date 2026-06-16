TMW: "Harder verso un nuovo prestito: dopo il Padova, si prospetta un futuro con il Frosinone"
Per il classe 2005 la prossima stagione dovrebbe essere ancora lontana da Firenze: i ciociari sono i più interessati
Jonas Harder potrebbe lasciare nuovamente la Fiorentina per proseguire il proprio percorso di crescita. Come riporta Tuttomercatoweb, il giovane centrocampista classe 2005, di proprietà del club viola, è infatti destinato a un'altra esperienza in prestito e tra le società interessate al suo profilo figura anche il Frosinone.
L'obiettivo della Fiorentina è consentire al talento cresciuto nel proprio settore giovanile di accumulare minuti ed esperienza nel calcio professionistico, così da favorirne lo sviluppo in vista del futuro. Dopo il rinnovo del contratto fino al 2029 e la precedente esperienza lontano da Firenze, per Harder potrebbe quindi aprirsi una nuova opportunità in un'altra squadra.