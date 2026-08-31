TMW: "Gnonto-Fiorentina in prestito oneroso per 1 milione con diritto di riscatto a 15 milioni"

Svelato l'accordo tra Leeds e Fiorentina per il trasferimento di Gnonto in prestito oneroso con diritto di riscatto

Wilfried Gnonto sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, con Fabio Paratici che dopo Njie e Beto va così a completare il reparto offensivo a disposizione di mister Fabio Grosso.

Il responsabile del mercato viola ha definito l'operazione col Leeds per il ritorno in Italia del classe 2003 sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto per ulteriori 15 milioni al termine della stagione come rivelato da TMW.

