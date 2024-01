TMW, Gino Infantino vicino a salutare la Fiorentina, può andare in prestito alla Cremonese in serie B

La Cremonese continua ad andare a caccia di centrocampisti dalle caratteristiche offensive nonostante il fresco arrivo dalla Ternana dell’uruguayano Cesar Falletti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club grigiorosso potrebbe aver trovato in Serie A il giocatore giusto.

Si tratta di Gino Infantino, argentino classe 2003 arrivato in estate alla Fiorentina dove però ha trovato poco spazio in questa stagione giocando appena otto gare, per un totale di 194’, fra Serie A, Coppa Italia e Conference League dove ha messo a referto anche un assist.

Infantino potrebbe arrivare in prestito fino a fine stagione per trovare maggiore spazio e dimostrare il suo valore dopo le ottime stagioni in Argentina con la maglia del Rosario Central. Un acquisto che permetterebbe a Stroppa di potenziare ulteriormente la propria rosa per puntare alla risalita in Serie A.