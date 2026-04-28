TMW: “Gervasoni si presenterà all’interrogatorio ma risponderà a domande solo su Salernitana-Modena”

A differenza di Rocchi, Gervasoni si presenterà davanti al pm

Scrive TMW, Andrea Gervasoni, a differenza di Gianluca Rocchi, si presenterà davanti al pm Maurizio Ascione, rispondendo all'invito a comparire recapitato nella giornata di sabato 25 aprile. Una scelta diversa da quella dell'ormai ex designatore arbitrale, ma che nella sostanza potrebbe essere molto simile.

Gervasoni, nel suo ruolo di supervisore Var, è infatti indagato, da quello che si sa, per Salernitana-Modena dello scorso campionato di Serie B. Peccato che lui fosse supervisore per la Serie A, e non si trovasse in sala Var a Lissone durante quella partita. Si presenterà, ma rispondera solo a domande su quella partita. A differenza di Rocchi, appunto, Gervasoni ha scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere, lo ha contermato il suo legale, l'avvocato Michele Ducci. Ciò non toglie che risponderà solo a domande relative alla gara per cui è indagato: se la Procura di Milano dovesse provare a carpire informazioni relative ad altre gare (per esempio Inter-Roma), o comunque dovesse formulare domande in merito esse, con tutta probabilita Gervasoni non risponderebbe.