TMW: "Fiorentina vicina a chiudere l'operazione Joao Mario. Prestito oneroso con diritto di riscatto a 8-9 mln"

Joao Mario potrebbe essere il nuovo colpo difensivo della Fiorentina di Paratici e Grosso per rinforzare la fascia destra e non solo

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato e nelle prossime ore potrebbe mettere a segno un nuovo colpo. Secondo quanto riportato da TMW, il club viola è vicino a trovare l'intesa con la Juventus per l'arrivo di Joao Mario.

L'operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato intorno agli 8-9 milioni di euro. I contatti tra le due società sono in corso e c'è la volontà di chiudere l'affare in tempi brevi.

Il rinforzo delle corsie esterne rappresenta una delle priorità della Fiorentina in questa sessione di mercato. Dopo l'arrivo di Alex Jimenez dal Bournemouth, la dirigenza viola è tornata a dialogare con la Juventus per mettere a disposizione di Fabio Grosso un altro esterno di qualità. Joao Mario, infatti, può essere impiegato sia sulla fascia destra sia su quella sinistra, una caratteristica che garantirebbe al tecnico maggiore flessibilità nelle rotazioni e nelle scelte tattiche.

La Juventus ha dato apertura alla cessione del portoghese classe 2000, reduce da una stagione vissuta tra Torino e Bologna. Dopo il trasferimento dal Porto, Joao Mario ha collezionato complessivamente 28 presenze nel campionato 2025-2026: 13 con la maglia bianconera, impreziosite da un assist, e 15 con quella rossoblù, mettendo a segno anche due reti.