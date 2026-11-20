TMW: "Fiorentina su Mijnans, centrocampista offensivo del PSV: è considerato il nuovo Reijnders"

Sven Mijnans è molto seguito dai club italiani

Sven Mijnans è uno dei nomi che stanno attirando l'interesse di numerosi club italiani. Secondo quanto riferito da TMW, sul centrocampista offensivo olandese, classe 2000, avrebbero messo gli occhi Bologna, Fiorentina, Roma, Lazio, Milan e Napoli. Arrivato al PSV pochi mesi fa per 13 milioni di euro, il suo cartellino avrebbe già visto crescere sensibilmente la propria valutazione, fino a raggiungere almeno il doppio della cifra investita.

Merito soprattutto di un inizio di stagione straordinario: nelle prime dieci giornate di campionato ha messo a referto 9 gol e 2 assist. Un rendimento che conferma quanto di buono mostrato anche nella passata annata, conclusa con 21 reti in 50 partite. Prestazioni che gli sono valse anche un paragone con Tijjani Reijnders, protagonista in Serie A con il Milan prima del trasferimento.

Mijnans non si limita però ai numeri. Il classe 2000 abbina qualità tecniche e visione di gioco a una notevole intelligenza tattica, riuscendo a inserirsi negli spazi, partecipare alla costruzione e trovare rapidamente la verticalizzazione dopo il recupero del pallone. Può risultare decisivo anche sui calci piazzati e ha dimostrato di saper incidere tanto nell'ultimo passaggio quanto in fase realizzativa. Un eventuale approdo in Italia richiederebbe naturalmente un periodo di adattamento a un calcio caratterizzato da ritmi e intensità differenti.

Le sue qualità, tuttavia, non sono passate inosservate e il Napoli, in particolare, starebbe prendendo in seria considerazione la possibilità di puntare su di lui.