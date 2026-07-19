TMW: "E' fatta per Bianco al Modena. Il centrocampista lascia la Fiorentina a titolo definitivo"

Dopo l'esperienza al Paok Salonicco, Alessandro Bianco saluta la Fiorentina e si trasferisce al Modena di Galloppa

Con un contratto in scadenza, e il Modena in pressing, ecco che il futuro di Alessandro Bianco sarà sicuramente lontano da Firenze e dalla Fiorentina; in Emilia appunto. e parti chiamate in causa hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in gialloblù del classe 2002, che domani sosterrà le visite mediche di rito che anticiperanno la firma; poi accordo triennale per un trasferimento che dovrebbe prevedere una percentuale sulla rivendita in favore della Fiorentina.

Atteso quindi l'esito dei controlli, poi l'annuncio ufficiale come riportato da TMW.