Partitella a campo ridotto con la primavera, la formazione di Grosso: Dragusin e Viery titolari

La prima formazione di Grosso della stagione

La Fiorentina sta svolgendo in questi minuti un allenamento congiunto con la primavera di Andreazzoli. Non una vera e propria amichevole ma per il momento una partitella a campo ridotto. Un’occasione comunque per grosso per schierare la prima formazione della sua gestione, i viola scendono in campo così:De Gea tra i pali, Dodò a destra con Dragusin e Viery centrali e Bresciani adattato a sinistra. Centrocampo con Ndour, Atta e Mandragora, mentre davanti Gudmundsson e Fortini esterni e Piccoli al centro