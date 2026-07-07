TMW: "Due club interessati a Barak della Fiorentina. Il ceco piace all'Iraklis Salonicco e all'Apoel Nicosia"

Interessamenti da Grecia e Cipro per Antonino Barak che potrebbe lasciare definitivamente la Fiorentina

Rientrato alla Fiorentina dopo il prestito in Serie B alla Sampdoria, 28 presenze con un gol e un assist, per il centrocampista Antonin Barak si prospetta un altro addio alla piazza viola a cui è legato contrattualmente per un altro anno.

Il ceco classe ‘94 infatti, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sarebbe finito nel mirino di due club esteri come l’Iraklis Salonicco allenato dall’italiano Walter Mazzarri in Grecia e dall’Apoel Nicosia a Cipro. Per ora si tratta di interessamenti, ma nei prossimi giorni i due club potrebbero bussare alla porta della Fiorentina e del giocatore per impostare una trattativa come riportato da TMW.