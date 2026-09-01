TMW: "Distanza tra Mandragora e il Torino, il calciatore alla Fiorentina guadagna 1,8 milioni"

Intesa tra i club per 7-8 milioni, ma resta da trovare l’accordo con il centrocampista

Rolando Mandragora è uno dei nomi più caldi in queste ultime ore di mercato in casa Fiorentina.

Secondo quanto raccolto da TMW, Torino e Fiorentina avrebbero raggiunto un accordo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Il club viola si priverebbe così del suo centrocampista più prolifico, liberando spazio per un possibile arrivo di Kristian Thorstvedt dal Sassuolo.

Adesso toccherà al Torino trovare l’intesa con gli agenti del classe ’97, legato alla Fiorentina fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione e un ingaggio da 1,8 milioni di euro più bonus. La trattativa con il giocatore non si preannuncia semplice, soprattutto considerando le poche ore rimaste alla chiusura del mercato.

La prima proposta presentata dai granata a Mandragora e al suo entourage non avrebbe infatti soddisfatto le richieste del centrocampista. Al momento resta dunque distanza tra le parti, con il tempo che stringe.