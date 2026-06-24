TMW: "Difficile la permanenza di Sohm con Grosso, senza offerte i viola apriranno a un altro prestito"

Sohm potrebbe lasciare nuovamente la Fiorentina dopo l'esperienza negativa della scorsa stagione

Tra i casi più delicati che la Fiorentina dovrà affrontare in questa sessione di mercato c'è quello legato a Simon Sohm. Il centrocampista svizzero, arrivato con aspettative importanti, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale e il suo futuro in viola appare tutt'altro che definito.



Fabio Paratici sarà chiamato a trovare una soluzione per il classe 2001, rientrato dopo l'esperienza al Bologna, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Le difficoltà mostrate durante i primi mesi in Toscana e una stagione complessivamente poco convincente rendono complicata una sua permanenza all'interno del progetto tecnico guidato da Fabio Grosso.



Il contratto in essere fino al 2030 e un ingaggio vicino a 1,5 milioni di euro a stagione spingono il club a valutare con attenzione ogni opportunità. In caso di offerte concrete, non è esclusa una cessione a titolo definitivo; in alternativa, resta sul tavolo l'ipotesi di un nuovo prestito per consentire al giocatore di rilanciarsi altrove. Lo scrive TMW