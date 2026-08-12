TMW: “Da capire se la Fiorentina accetterà l’offerta del Como per Kean. Pellegrino sostituirà Piccoli”

Non è ancora chiaro se la Fiorentina accetterà l’offerta del Como per Kean

Nei giorni scorsi la Fiorentina ha diffuso informalmente il messaggio che Moise Kean non sia in vendita in questa sessione di calciomercato estivo 2026, dopo che lo scorso 15 luglio si è esaurito il periodo per il pagamento della sua clausola da 62 milioni di euro. Nelle scorse ore, poi, il DS dei lariani Ludi ha fatto sapere che una trattativa vera e propria sul centravanti della nazionale italiana non sia mai partita davvero, non smentendo comunque eventuali interessamenti sul suo conto.Nonostante questo scenario, però, il Como non si sarebbe rassegnato e starebbe adesso preparando una nuova offensiva per arrivare a regalare a Fabregas il centravanti che desidera. E secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, a tal proposito, entro breve la società lombarda si prepara a farsi nuovamente avanti con la Fiorentina per Kean, arrivando a mettere sul piatto tra parte fissa e bonus una proposta complessiva stimabile attorno ai 40 milioni di euro, per il solo cartellino. Rimane però da capire a quel punto la Fiorentina, che sta nel frattempo chiudendo un rinforzo per il proprio attacco come Pellegrino del Parma, come si comporterà.Nelle idee della Fiorentina, tra l'altro, l'acquisto di Pellegrino andrebbe a inserire nella rosa il sostituto del partente Piccoli, sul quale il Bologna sta provando a stringere per rimpiazzare a sua volta Dallinga, che pare destinato alla Bundesliga, dove il Colonia spinge per averlo. Lo scrive TMW