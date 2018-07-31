Tmw: Corvino incontra l'agente di Gonzalo Pity Martinez e Joaquin Ardaiz...
Pantaleo Corvino a Milano ha incontrato l'agente Marcelo Simonian. Sembra che il procuratore abbia proposto al dirigente viola sia Gonzalo Pity Martinez, esterno del River Plate, che Joaquin Ardaiz, c...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 13:37
Pantaleo Corvino a Milano ha incontrato l'agente Marcelo Simonian. Sembra che il procuratore abbia proposto al dirigente viola sia Gonzalo Pity Martinez, esterno del River Plate, che Joaquin Ardaiz, centravanti uruguayano classe 1999, entrambi suoi assistiti.
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