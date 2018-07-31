Tmw: Corvino incontra l'agente di Gonzalo Pity Martinez e Joaquin Ardaiz...

Pantaleo Corvino a Milano ha incontrato l'agente Marcelo Simonian. Sembra che il procuratore abbia proposto al dirigente viola sia Gonzalo Pity Martinez, esterno del River Plate, che Joaquin Ardaiz, c...

A cura di Redazione Labaroviola 31 luglio 2018 13:37

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