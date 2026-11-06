TMW: "Contro la Juventus la Fiorentina non cambia. Dietro Viery-Dragusin, davanti Njie-Mastantuono-Pellegrino"

Dopo la spledida vittoria contro il Sassuolo, la Fiorentina vuole dare seguito ai risultati. Non sarà facile conquistare 3 punti contro una Juventus che fatica in campionato, ma vola in europa. La vittoria per 2-1 in olanda contro l'AZ Alkmaar.

Dopo la spledida vittoria contro il Sassuolo, la Fiorentina vuole dare seguito ai risultati. Non sarà facile conquistare 3 punti contro una Juventus che fatica in campionato, ma vola in europa. La vittoria per 2-1 in olanda contro l'AZ Alkmaar, è la dimostrazione che i bianconeri giocano meglio lontano dallo Stadium. Secondo Tuttomercatoweb, il tecnico viola Paolo Vanoli non farà nessun cambio per la sfida di domenica. L'unico dubbio rimane a centrocampo, dove accanto a Ndour e Fagioli potrebbe esserci ancora Brescianini, anche se dopo gli ottimi ingressi in campo di Oulai e Goncalves c'è da capire cosa fare.

In difesa è recuperato Ranieri ma la coppia di centrali sarà ancora quella formata da Dragusin e Viery, con Jimenez e Joao Mario sulle fasce a protezione di De Gea. Se il dubbio persiste nel reparto di centrocampo, in attacco non ci sono ballottaggi; si punterà ancora sul tridente Njie, Mastantuono e Pellegrino. La Juventus invece conferma il 3-4-2-1: in porta Vicario, in difesa spazio a Gatti, Bremer e Lucumì. Sulle corsie laterali agiranno Kalulu e McKennie, mentre a centrocampo ci sarà la coppia Douglas Luiz e Sarr. Sulla trequarti spazio ad Alajbegovic e Kolo Muani a supporto dell'unica punta Woltemade.