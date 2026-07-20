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TMW: "Continuano i contatti per Joao Mario. La Fiorentina lo vuole, ma si inserisce anche il Sassuolo"

Non solo Fiorentina: anche il Sassuolo si inserisce nella corsa a Joao Mario

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2026 13:04
TMW: "Continuano i contatti per Joao Mario. La Fiorentina lo vuole, ma si inserisce anche il Sassuolo" -
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La Fiorentina continua a lavorare sul mercato in entrata. Dopo aver già ufficializzato cinque acquisti, la dirigenza viola è impegnata da settimane nel tentativo di trovare l'intesa con la Juventus per portare a Firenze Joao Mario. I viola, però, non sono gli unici interessati al terzino portoghese. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, anche il Sassuolo ha messo gli occhi sul classe 2000, individuandolo come uno dei possibili rinforzi per la squadra di Alberto Aquilani.

Joao Mario era arrivato alla Juventus la scorsa estate. Dopo la prima parte di stagione in bianconero, il portoghese si è trasferito in prestito al Bologna, mentre adesso il suo futuro potrebbe nuovamente cambiare. La Fiorentina resta al lavoro per cercare di anticipare la concorrenza, ma l'inserimento del Sassuolo potrebbe rendere la trattativa più complicata.

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