TMW: "Comuzzo e Fabbian verso la permanenza alla Fiorentina. Fortini destinato a una cessione"

Il rinnovo di Fortini è in stand-by e il suo contratto scade tra un anno



Al Viola Park siamo entrati nella settimana in cui prenderà forma la Fiorentina che verrà. Nella giornata di oggi la dirigenza gigliata, dal direttore generale Alessandro Ferrari al direttore sportivo Fabio Paratici, ha fatto ritorno a Firenze dopo il summit con la proprietà andato in scena negli Stati Uniti dove, tra i tanti temi vagliati, si è parlato anche delle mosse che dovranno essere fatte nel corso del mercato estivo.



Per quanto riguarda il capitolo sui giocatori in uscita, la Fiorentina dovrà fare diverse riflessioni su una serie di calciatori che inevitabilmente hanno visto crollare a picco il proprio appeal, oltre che il valore di mercato. Ne sono un esempio il difensore Pietro Comuzzo, reduce da una stagione completamente da cancellare, ma anche Giovanni Fabbian, arrivato a gennaio dal Bologna e riscattato al momento della salvezza, ma autore di cinque mesi in viola impalpabili. Eppure, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la Fiorentina sembra decisa a continuare a puntare su di loro anche il prossimo anno e i due, salvo offerte irrinunciabili, rimarranno a Firenze.



Discorso diverso per un altro giovane che ha vissuto una stagione, la prima in Serie A, complicata: Niccolò Fortini. A differenza della scorsa estete, quando la Fiorentina decise di blindare il classe 2006 dalle offerte di Roma e Bayer Leverkusen, quest'anno il giocatore è tutt'altro che incedibile. Al momento al quartier generale viola non sono arrivate richieste ufficiali ma, con il rinnovo di contratto completamente congelato, è immaginabile che le strade della Fiorentina e del suo giovane esterno potrebbero separarsi presto. Se invece non dovessero esserci proposte sul tavolo, allora Fortini rimarrà fino alla scadenza del suo contratto, nel giugno del 2027. Lo scrive Tuttomercatoweb