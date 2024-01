TMW, c’è anche Rodri Sanchez per la Fiorentina: il Betis chiede 12 milioni per l’esterno

C’è anche Rodri Sanchez per l’attacco della Fiorentina. Secondo quanto riportato da TMW, i viola sono da settimane in contatto con l’entourage del trequartista classe 2000 del Betis. Primi sondaggi e richieste d’informazioni per capire la fattibilità dell’affare, coi viola determinati a far uscire uno tra Ikoné e Brekalo prima di provare ad affondare il colpo per il nazionale under 21 spagnolo, autore di 3 gol e 2 assist in 19 presenze stagionali.

La trattativa è ancora in stand-by, visto che ancora da Firenze non è arrivata un’offerta ufficiale per il talento mancino, ma la Fiorentina ha reso noto il suo interesse e mantiene al momento una corsia preferenziale. Qualche mese fa ci aveva provato anche la Roma, l’estate scorsa il Napoli, che si vide però dire di no dinanzi a un’offerta da 11 milioni di euro.

Oggi c’è la società di Commisso, a caccia di rinforzi per il reparto avanzato di Italiano dopo aver perso l’obiettivo Cyril Ngonge. Non sarà facile tuttavia convincere i biancoverdi, che pur avendo l’esigenza di cedere chiedono una cifra intorno ai 12 milioni di euro per il cartellino del fantasista/esterno destro.