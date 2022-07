TMW, brutta frenata per Dragowski all’Espanyol. Fiorentina spara alto e gli spagnoli virano su Fernandez

Bartlomiej Dragowski e l’Espanyol sono più distanti. Secondo quanto riportato da TMW, c’è stata una brutta frenata nella trattativa tra i due club, che non hanno trovato la quadra per lo scambio con il terzino Pedrosa. L’ultima richieste da parte dei viola, ovvero 5 milioni di euro per il 50% del cartellino, ha fatto sì che gli spagnoli pensassero ad un altro portiere. Infatti, i catalani hanno virato su Alvaro Fernandez dell’Huesca in prestito al Brentford nell’ultima stagione.

