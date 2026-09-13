TMW: “Brozovic chiedeva 6 milioni per tornare in Italia, la Fiorentina offriva un biennale da 2.5 a stagione”

Troppa distanza tra le richieste di Brozovic e la Fiorentina

Marcelo Brozovic non tornerà in Italia. Il centrocampista croato ha firmato nelle scorse ore il contratto che lo legherà per una stagione all'Al Sadd, società qatariota che gli assicurerà uno stipendio da 10 milioni di euro per questa stagione, più un'opzione - unilaterale per il club - che potrebbe prolungargli l'accordo per un altro anno.

L'idea iniziale era quella di ritornare in Italia, ma sempre con un ingaggio molto alto visto che aveva guadagnato 100 milioni in tre stagioni in Arabia Saudita. C'era una proposta dell'Al Ittihad tra i 7 e gli 8 milioni di euro, ma a quel punto Brozovic ha deciso di cambiare campionato. A breve ci sarà l'ufficialità.

I viola ci avevano provato per Marcelo Brozovic nelle ultime ore prima della chiusura della finestra dei trasferimenti es sono noti i dettagli dell'offerta: biennale da 2,5 milioni di euro all'anno, rispedita al mittente perché l'intenzioneera quella di avere un ingaggio decisamente più alto. Anche perché Brozovic voleva un club top, come la Juventus, l'Inter oppure il Milan, che potevano mettere sul piatto offerte più corpose. Le indiscrezioni parlano di una richiesta ben più alta di quanto rimediato da Kessie all'Atalanta, intorno ai 6 milioni di euro. Lo scrive TMW