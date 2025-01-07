TMW, Bianco e un futuro nel Monza tutto da definire. In programma incontro tra le parti

La stagione del Monza si sta facendo sempre più complicata, i brianzoli hanno chiuso il girone d'andata in Serie A all'ultimo posto della classifica, con appena 10 punti raccolti nelle prime 19 giorna...

La stagione del Monza si sta facendo sempre più complicata, i brianzoli hanno chiuso il girone d'andata in Serie A all'ultimo posto della classifica, con appena 10 punti raccolti nelle prime 19 giornate. Nonostante le grandi difficoltà che attraversano i biancorossi, qualche nota positiva c'è stata e una di queste porta al giovane Alessandro Bianco, centrocampista arrivato in estate in prestito secco dalla Fiorentina.

Nonostante questo, non è ancora certo che Bianco continuerà e concluderà la stagione nel Monza. Il suo futuro, come appreso da TMW, rimane infatti da definire. Bianco era un prescelto e fedelissimo del precedente allenatore Nesta, con cui aveva già militato in Serie B alla Reggiana nella precedente annata. Con Bocchetti ha comunque giocato due volte su due (entrambe perse per 2-1), partendo da titolare nella gara d'esordio col Parma e subentrando invece dalla panchina nel successivo confronto casalingo contro il Cagliari.

Come appreso, è in programma un incontro nel prossimo futuro tra le parti coinvolte(la dirigenza del Monza, l'allenatore Bocchetti e Bianco con i suoi agenti) per definire la futura traiettoria del classe 2002. Nel caso in cui dovesse respirare una scarsa fiducia su di lui, potrebbe tornare alla Fiorentina per poi però ripartire. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.

VALENTINI: “LA FIORENTINA MI HA CONVINTO SUBITO. POSSO GIOCARE DOVE VUOLE IL MISTER, NON HO PROBLEMI”

https://www.labaroviola.com/valentini-la-fiorentina-mi-ha-convinto-subito-posso-giocare-dove-vuole-il-mister-non-ho-problemi/283726/