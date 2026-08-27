TMW: “Barak, ritorno di fiamma Verona: primi contatti con la Fiorentina per il centrocampista ceco”
Sondaggio del Verona per Barak
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2026 12:15
Secondo quanto riportato da TMW, c’è stato un primo interesse da parte del Verona per Barak, attualmente alla Fiorentina: “Con Tomas Suslov sempre più vicino all'addio, l’Hellas Verona sta lavorando per trovare un sostituto che completi il fronte offensivo della formazione di Marco Baroni.
Per questo motivo, ci potrebbe essere un ritorno a Verona, spunta il nome di Antonin Barak. In gialloblù dal 2020 al 2023”