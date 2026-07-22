TMW: "Barak firma con l'APOEL Nicosia fino al 2028. Per la Fiorentina è atteso un incasso minimo"

Il calciatore saluta la viola e si accasa nell'isola di Cipro. Contratto valido per due anni. E' atteso nell'isola per le visite mediche e la firma sul contratto.

Nella giornata di oggi l'APOEL Nicosia ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Antonin Barak dalla Fiorentina con il giocatore che è "atteso a Cipro per le visite mediche e la firma del contratto", come recita il comunicato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il classe '94 si legherà al club cipriota per le prossime due stagioni firmando dunque un contratto con scadenza 30 giugno 2028.

Il sito dell'APOEL presenta poi un rapido identikit del nuovo arrivato: "Antonín Barák è nato il 3 dicembre 1994 nella Repubblica Ceca; alto 1,90 m, ricopre il ruolo di trequartista. Ha militato nei campionati ceco, italiano e turco, vestendo le maglie di Příbram, Vlašim, Slavia Praga, Udinese, Lecce, Hellas Verona, Fiorentina, Kasımpaşa e Sampdoria. Vanta una significativa esperienza ad alto livello, con una lunga militanza e oltre 200 presenze in Serie A, oltre a partecipazioni alle competizioni europee UEFA. Conta inoltre 44 presenze con la nazionale ceca. Diamo il benvenuto ad Antonín Barák nella famiglia dell'APOEL e gli auguriamo ogni successo con la maglia gialloblù".

Per la Fiorentina è atteso un incasso minimo, per la cessione ai ciprioti di Barak. Il quale, tra l'altro, aveva ricevuto un messaggio chiaro dalla società toscana, visto che il suo nome figurava tra gli assenti all'interno dei convocati diramati da Grosso.

Lo riporta TMW