TMW: "A breve l'ufficialità del riscatto di Lucchesi. La Fiorentina mantiene il 50% sulla rivendita"

Come già noto con la promozione in Serie A il Monza ha visto scattare l'obbligo di riscatto del cartellino di Lorenzo Lucchesi

Come già noto con la promozione in Serie A il Monza ha visto scattare l'obbligo di riscatto del cartellino di Lorenzo Lucchesi, difensore classe 2003, dalla Fiorentina (che si è riservata il 50% della futura rivendita). L'ufficialità del riscatto, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, verrà comunicata nei prossimi giorni. Con il difensore fiorentino che firmerà un accordo fino al 30 giugno 2030. Lucchesi (23) con la maglia del club brianzolo ha messo a referto 33 presenze e un gol. In precedenza, per lui, esperienze anche con Ternana e Reggiana. Entrambe in Serie B. Lo scrive TMW