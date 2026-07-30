TMW: "A breve arriverà la risposta di Sancho. La Fiorentina fiuta l'occasione, ma non è da sola"

I viola sognano in grande con l'inglese svincolato: occhio al Borussia Dortmund, all'Al Rayyan e al Besiktas.

Continua l'estate da sogno della Fiorentina. Dopo l'arrivo di Valdepeñas, è già tempo di pensare ad altri colpi di mercato: un nome che sta circolando prepotentemente nelle ultime ore è quello di Jadon Sancho.

Il calciatore, dopo le esperienze con Manchester United, Borussia Dortmund, Chelsea e Aston Villa, è attualmente svincolato e potrebbe rappresentare una vera e propria occasione. L'inglese ha ancora 26 anni, e sarebbe di certo un investimento importante: come riporta Tuttomercatoweb a breve arriverà una risposta sul suo futuro, col l'esterno desiderato non solo dalla viola, ma anche dal Borussia Dortmund, dall'Al Rayyan e dal Besiktas.

L'inglese intanto, si sta allenando presso le strutture del Flixton FC.