TMW: “150 milioni sul mercato, ma Vanoli riparte dai ‘vecchi’: il paradosso della Fiorentina"

TUTTOmercatoWEB ha analizzato le scelte di formazione di Paolo Vanoli

La Fiorentina è pronta a tornare in campo, con un nuovo allenatore ma più di metà formazione formata dai "vecchi". Dopo il disastro fatto da Grosso in questo avvio di campionato, con tre sconfitte rimediate in altrettante partite, due delle quali al Franchi contro Frosinone e Torino. Fabio Paratici, un po' a sorpresa, ha deciso di richiamare sulla panchina viola Paolo Vanoli, il tecnico del "miracolo" salvezza della passata stagione. Un allenatore che si era guadagnato la conferma sul campo, per quasi tutti, ma non per il direttore sportivo, che ha deciso di mandarlo via per puntare, appunto, su Fabio Grosso. Dopo appena tre mesi è però arrivato il dietrofront e adesso, come sempre del resto, la palla passerà al campo, che ci dirà se la scelta di affidare nuovamente l'incarico a Vanoli sarà stata la scelta giusta.

Vanoli ha ritrovato una squadra molto diversa da quella che aveva salutato nel maggio scorso, visto che lo stesso Paratici ha rivoluzionato la rosa spendendo la bellezza di circa 150 milioni di euro che, almeno per ora, non hanno dato alcun frutto. Riuscirà il nuovo tecnico a migliorare le cose? Questo, per il momento, non lo sappiamo, ma la sensazione, a poche ore dalla gara della Fiorentina contro il Venezia al Penzo, in programma per stasera alle 20.45, è che le prime scelte dell'allenatore saranno fatte pensando a chi c'era già l'anno scorso.

Le ultime indiscrezioni parlano infatti di una Fiorentina che scenderà in campo con il 4-3-3, con De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri e Valdepenas in difesa, Fagioli, Ndour e Atta a centrocampo e il tridente formato da Mastantuono, Beto e Njie. A parte in attacco, dove sarebbe comunque impossibile impiegare qualche giocatore dell'anno scorso, visto che sono partiti tutti (Kean, Piccoli, Harrison, Solomon e Gudmundsson), negli altri reparti gli unici nuovi saranno Valdepenas, giusto perché Parisi è ancora infortunato, e Atta. Qualcosa vorrà pur dire. Lo riporta TMW.

