Tirreno, l’appuntamento per tutti è il 9 luglio al Viola Park, probabile tournée in Austria

Firenze Come ogni società anche la Fiorentina si sta già organizzando per la prossima stagione. Non ci sono ancora date ufficiali ma il raduno è previsto domenica 9 luglio, giorno più giorno meno, preceduto come sempre dalle visite mediche e

dai test che porteranno i giocatori viola a presentarsi a scaglioni qualche giorno prima. Dopodiché scatterà definitivamente il programma di ritiro estivo che, come annunciato a più riprese nelle scorse settimane dal presidente Rocco Commisso e dai suoi più stretti

collaboratori, da quest’anno non si svolgerà più a Moena in Trentino, dove laFiorentina ha lavorato perdieci anni consecutivi, bensì a Bagno a Ripoli, nel Viola Park. I lavori nel mega centro sportivo, nell’occasione, non saranno ancora ultimati (per questo l’inaugurazione ufficiale slitterà di qualche mese e ovviamente non mancherà la presenza dello

stesso magnate italo/americano), tuttavia s’annunciano pronti i campi e le strutture per ospitare Vincenzo Italiano e il suo gruppo e per programmare tutta la preparazione. Il calendario della Fiorentina targata 2023-24 non dovrebbe mutare neppure nel caso in cui la Juventus dovesse essere squalificata dalla Uefa per un anno dalle competizioni internazionali. Dovesse accadere questo – la decisione del massimo organismo calcistico europeo presieduto da Ceferin è attesa nella seconda metà di questo mese – i viola si ritroverebbero di nuovo in Conference League per il secondo anno di fila in virtù dell’ottavo posto conquistato in campionato, subito dietro i bianconeri. Anche stavolta, come la

scorsa estate, i playoff sarebbero previsti subito dopo la prima giornata di campionato: ovvero l’andata giovedì 24 agosto, ritorno il 31. Dunque, tutto in linea con la passata stagione. Proprio per questo motivo nel clan viola al momento non si stravolgono i programmi. Resta da mettere a punto il programma sia delle amichevoli (facile immaginare che le prime sgambate saranno disputate all’interno del Viola Park, in uno dei

due stadi da 1500 o 3000 posti) che delle tournée: come l’estate passata almeno una

dovrebbe svolgersi in Austria contro avversarie ancora da definire.