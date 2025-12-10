Tiribocchi: “Se parli di Champions e poi parti così, è normale si rompa qualcosa nello spogliatoio”

Simone Tiribocchi, nel podcast Tutti in Box, ha parlato così della situazione della Fiorentina:«Secondo me sono le aspettative a creare tutto questo intorno, e poi a distruggere. Se la Fiorentina part...

Simone Tiribocchi, nel podcast Tutti in Box, ha parlato così della situazione della Fiorentina:

«Secondo me sono le aspettative a creare tutto questo intorno, e poi a distruggere. Se la Fiorentina parte parlando di Champions League, addirittura dal proprio allenatore, e poi inizi così, è normale che dentro si rompa qualcosa.

In questo momento, secondo me giustamente, nello spogliatoio della Fiorentina si parla di “polveriera”: siamo a quei livelli lì, c’è poco da fare. Per un allenatore, in casi così, devi solo sperare di arrivare a gennaio e sistemare tutto. E anche i giocatori più bravi, se non si calano nella parte, fanno fatica. Dopo l’Atalanta, quello che hanno fatto con Dzeko e il megafono è stata una cosa positiva: di solito quei gesti aiutano. Infatti io ho detto che sicuramente la Fiorentina poteva andare a fare una partita di spessore a Sassuolo, poteva andare lì e vincere. E invece è andata male anche lì. Allora il problema è dentro.

Io l’ho vissuta a Bergamo: nel mio primo anno all’Atalanta dovevamo fare un campionato dignitoso, non da Champions. Poi inizi a perdere, iniziano i malumori, e quando hai 20 giocatori forti, di livello — perché la Fiorentina ha costruito tanto, non cambiando gli undici titolari ma rinforzando la rosa come l’aveva pensata l’allenatore di prima — mettere insieme tutte queste teste è complicato.

Negli ultimi anni avevano raggiunto traguardi importanti con Palladino e Italiano, e adesso si ritrovano in un frullatore: non sanno neanche bene come siano arrivati in finale di Conference, come non sanno ora come uscire da questo momento, perché non se lo aspettavano. Sei in una situazione in cui lavori bene in settimana, ma arriva la domenica e non riesci a stare al passo degli altri. È un aspetto mentale.»»