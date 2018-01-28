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Timida reazione viola con Dias, l'Hellas segna subito il quarto con Ferrari

Timida reazione della Fiorentina al 7' della ripresa. Saponara entra in area sulla destra, scarta il terzino con un tunnel e mette in mezzo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 16:03
Timida reazione viola con Dias, l'Hellas segna subito il quarto con Ferrari - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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Timida reazione della Fiorentina al 7' della ripresa. Saponara entra in area sulla destra, scarta il terzino con un tunnel e mette in mezzo per Dias che di prima trafigge l'estremo difensore gialloblu. Pochi minuti dopo, liscio di Laurini in area con Ferrari che non perdona Sportiello. Verona avanti di 3 gol

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