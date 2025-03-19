Tifoso della Juve scrive a Fagioli: "La Juve non è per tutti". Fagioli risponde con l'emoj della risata

Stamattina è uscita una lunga intervista di Fagioli al Corriere dello Sport si è raccontato a cuore aperto ed ha parlato anche del momento del suo trasferimento da Firenze alla Juventus e delle brutto...

Stamattina è uscita una lunga intervista di Fagioli al Corriere dello Sport si è raccontato a cuore aperto ed ha parlato anche del momento del suo trasferimento da Firenze alla Juventus e delle brutto ambiente che c'è a Torino, queste le sue parole:

"Alla Juve non ti godi nemmeno le vittorie, hai vinto una partita, la devi subito dimenticare ed andare avanti. Se non vinci ti senti addosso tutte le responsabilità del mondo, non è semplice indossare quella maglia. Anche la partenza da Torino mi ha permesso di esaurire la fase del ragazzino, cosa che mi stava molto stretta. La stessa cosa l'ha provata Moise, la eravamo sempre quelli del settore giovanile, uno scotto che abbiamo pagato".

Parole che hanno fatto il giro dei social e che non hanno fatto piacere a diversi tifosi della Juventus, uno in particolare ha commentato le parole di Fagioli dicendo: "Se non reggi la pressione dovevi andartene, la Juve non è che non è semplice, semmai non è per tutti".

Commento che ha catturato l'attenzione di Fagioli che ha risposto con una semplice faccina della risata, forse divertito dal fatto che un tifoso abbia provato a spiegare cosa è la Juventus a lui che ci è stato dentro 11 anni