Tifosi viola scortano la Fiorentina al Franchi: passione e grande entusiasmo prima del Monza. Il video

Grande entusiasmo e grande risposta dei tifosi viola prima del Monza. Ieri l'annuncio della Curva Fiesole, oggi la risposta del popolo viola che non è mancato all'appuntamento. Tantissimi i tifosi che...

Grande entusiasmo e grande risposta dei tifosi viola prima del Monza. Ieri l'annuncio della Curva Fiesole, oggi la risposta del popolo viola che non è mancato all'appuntamento. Tantissimi i tifosi che hanno scortato la squadra allenata da Raffaele Palladino dal Viola Park fino al Franchi.

QUANTO HA SPESO LA FIORENTINA

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