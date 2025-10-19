Tifosi viola furiosi a San Siro, rifiutano la squadra e Ranieri chiede scusa e tornano negli spogliatoi

La Fiorentina ha perso 2-1 in trasferta con il Milan. la squadra viola dopo esser passata in vantaggio con Gosens è stata ribaltata dalla doppietta di Leao. La Fiorentina adesso occupa l'ultimo posto...

La Fiorentina ha perso 2-1 in trasferta con il Milan. la squadra viola dopo esser passata in vantaggio con Gosens è stata ribaltata dalla doppietta di Leao. La Fiorentina adesso occupa l'ultimo posto in classifica con 3 punti in 7 partite e 0 vittorie all'attivo .A fine partita la squadra viola è andata a salutare i tifosi presenti che furiosi dopo l'ennesima brutta prestazione l'hanno rifiutata. Ranieri si è scusato a nome della squadra che poi è tornata negli spogliatoi.