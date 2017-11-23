Tifosi stufi: anche i numeri lontano dal Franchi sono in discesa. Contro la Lazio venduti 200 biglietti...

Stop alle trasferte-esodo per i tifosi viola. E’ la conseguenza di una Fiorentina che coinvolge sempre meno, tra risultati e passionalità. Fatta eccezione per le ‘trasferte novità’ come Benevento e Fe...

Stop alle trasferte-esodo per i tifosi viola. E’ la conseguenza di una Fiorentina che coinvolge sempre meno, tra risultati e passionalità. Fatta eccezione per le ‘trasferte novità’ come Benevento e Ferrara, i numeri anche lontano dal Franchi sono in discesa. Anche domenica, all’Olimpico contro la Lazio, sono previste poche centinaia di tifosi. Come scrive La Nazione, ad oggi sono stati venduti poco più di 200 biglietti per il settore ospiti, ed entro domenica – secondo previsioni – si dovrebbe arrivare a 300-400 tagliandi.