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Tifosi, piú di 30 mila al Franchi. Sarà una bolgia viola..

Fiorentina-Atalanta è ormai diventata un big match nella testa dei tifosi viola. Qualche sgarbo fatto dai bergamaschi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 15:05
Tifosi, piú di 30 mila al Franchi. Sarà una bolgia viola.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Fiorentina-Atalanta è ormai diventata un big match nella testa dei tifosi viola. Qualche sgarbo fatto dai bergamaschi nelle estati precedenti non è ancora stato perdonato del tutto e per questo, domani, i sostenitori gigliati saranno piú di 30 mila. Anche i tifosi atalantini non saranno pochi, ne sono attesi infatti piú di un migliaio.

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