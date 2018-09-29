Tifosi, piú di 30 mila al Franchi. Sarà una bolgia viola..

Fiorentina-Atalanta è ormai diventata un big match nella testa dei tifosi viola. Qualche sgarbo fatto dai bergamaschi

Fiorentina-Atalanta è ormai diventata un big match nella testa dei tifosi viola. Qualche sgarbo fatto dai bergamaschi nelle estati precedenti non è ancora stato perdonato del tutto e per questo, domani, i sostenitori gigliati saranno piú di 30 mila. Anche i tifosi atalantini non saranno pochi, ne sono attesi infatti piú di un migliaio.