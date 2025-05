Tifosi arrabbiati dalla stagione fallimentare della Fiorentina: voglia di disertare il Franchi per protesta

Il primo messaggio alla squadra lo hanno mandato i circa 700 tifosi che hanno assiepato il settore ospiti del ‘Penzo’ lunedì sera. Un film già visto nel corso di questa stagione, quando i ragazzi di Palladino sono stati invitati a tirare fuori gli attributi. La prova opaca di Venezia non è piaciuta a nessuno, tantomeno ai tifosi che avevano appena ingoiato il boccone amaro dell’eliminazione in Conference League per mano del Betis Siviglia. Fischi, l’invito ad andare a lavorare e i calciatori sfilati via a testa bassa verso gli spogliatoi. Al di là di qualche remota chance europea ancora rimasta – ma tocca appellarsi alla matematica e poco altro – la sensazione di aver perso tutto in quattro giorni fa male ed è difficile da digerire.

Il giorno dopo è stato quello dei processi, ancora non definitivi ma poco ci manca. Le «riflessioni profonde» annunciate da Daniele Pradè nel dopo partita non sono passate inosservate. In tanti non riescono a spiegarsi il rinnovo di mister Palladino con la stagione ancora da terminare. Se il tecnico è stato già confermato, le famose riflessioni chi ri-guardano? Sul web e sui social in tanti hanno detto la loro. Nel mirino anche alcuni calciatori. La prova sicalba di Fagioli si inserisce nel solco delle ultime. Il forfait di Gudmundsson si incastra in un momento difficile. L’islandese è completamente mancato quando serviva alzare il livello.

Sui social del club in diversi hanno ‘minacciato’ di non presentarsi al Franchi in segno di protesta contro una stagione che purtroppo pare scivolare via verso l’anonimato, di fatto il vero incubo del popolo viola. Al di là dei singoli ci sarà da capire la posizione del tifo organizzato. In primis per quanto riguarda la squadra, poi per l’accoglienza che sarà riservata all’ex Italiano. Il malcontento dopo Venezia è cresciuto. Scacciarlo via adesso è veramente complicato. Lo scrive La Nazione