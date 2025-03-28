Tifosi Parma contro la Fiorentina: "Aggira le norme con la complicità della Lega. Non saremo a Firenze"

A due settimane dalla gara del Franchi tra Fiorentina e Parma, il tifo organizzato dei Ducali protesta per i pochi biglietti a disposizione per gli ospiti e così il gruppo organizzato "Boys" ha già co...

A due settimane dalla gara del Franchi tra Fiorentina e Parma, il tifo organizzato dei Ducali protesta per i pochi biglietti a disposizione per gli ospiti e così il gruppo organizzato "Boys" ha già comunicato che diserterà la trasferta. Ecco il comunicato: "A FIRENZE...NON CI SAREMO! Viviamo di valori e non è nel nostro essere lasciare indietro nessuno, a partire dai gruppi organizzati fino ad arrivare al ragazzo che si approccia alla sua prima trasferta. Crediamo che il numero di biglietti concessi per il settore ospiti non sia sufficiente, per questo motivo abbiamo deciso di NON PRENDERE parte alla trasferta di Firenze. Invitiamo tutta la tifoseria, se in linea con il nostro pensiero, a disertare insieme a noi la trasferta, a seguirci in questa decisione fatta per non lasciare indietro nessuno. Non è un obbligo e ci teniamo a precisarlo".

"L'unica cosa che chiediamo, a chi non vorrà seguire la nostra decisione, è perlomeno rispettarla - si legge ancora - A chiunque si rechi a Firenze chiediamo di non appendere pezze, striscioni e stendardi nella balconata, di non prendere iniziativa di tifo nel rispetto di chi il tifo a Parma lo porta avanti, la vicinanza e l'orario avrebbero sicuramente aiutato tanto, la partita di domenica alle 15:00 è quello che vorremo da sempre e siamo sicuri che avremmo fatto una trasferta degna del nostro nome. Ci sembra assurdo che la Fiorentina rispetti le normative U.E.F.A in Europa League, arrivando ad una disponibilità di 1200 posti del settore ospiti (ovvero il 5% della capienza totale), mentre nel campionato nazionale aggira la norma con la complicità e il supporto della lega calcio"