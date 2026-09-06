Thiago Motta in pole per la panchina della Fiorentina. Più lontano il ritorno di Palladino

In pole per la panchina della Fiorentina c’è Thiago Motta

È durata solo 4 partite l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, l’ex campione del mondo infatti è stato esonerato dalla società viola dopo l’avvio choc in campionato.

In pole per sostituirlo in questo momento si trova Thiago Motta. L’allenatore ex Bologna infatti sarebbe il favorito per la panchina viola, attualmente è libero e svincolato. Più lontano un ritorno di Palladino che al contrario è legato all’Atalanta da un contratto