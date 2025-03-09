Thiago Motta: "Adesso dobbiamo ripartire contro la Fiorentina che è una grande squadra"

Brutta, bruttissima sconfitta per la Juventus di mister Thiago Motta. L'allenatore italo-brasiliano, intervenuto a DAZN dopo lo 0-4 a domicilio con l'Atalanta, ha parlato dell'umiliazione subita con u...

Brutta, bruttissima sconfitta per la Juventus di mister Thiago Motta. L'allenatore italo-brasiliano, intervenuto a DAZN dopo lo 0-4 a domicilio con l'Atalanta, ha parlato dell'umiliazione subita con uno sguardo anche alla sfida contro la Fiorentina, in programma la prossima settimana:

"Oggi avevamo davanti una squadra desiderosa di giocare sui nostri errori. Dopo l'episodio del rigore - senza entrare nella critica - discutibile, la Juve ha reagito subito andando in avanti. La squadra è giovane, siamo andati in proiezione offensiva ed è stato sofferto il gol dello svantaggio. Abbiamo dato la possibilità a giocatori come Lookman di sfruttare le ripartenze. Dopo una sconfitta così, siamo sicuramente tristi e dispiaciuti. Adesso questa storia dello Scudetto, dove ci avete messo dentro, non si dirà più. Andremo a giocare contro la Fiorentina che è una grande squadra e dovremo ripartire".

Stasera è mancato il palleggio, anche a causa di diversi errori.

"La partita dell'andata è stata diversa. Oggi sicuramente si è vista, soprattutto dopo il primo gol, una serie di errori tecnici. Loro sono bravi nelle ripartenze, abbiamo sofferto in questo. Peccato, però, sbloccare una gara per un rigore che non so se effettivamente c'era. La squadra dall'inizio è partita con l'idea di palleggiare, poi è cambiata dopo il gol dello svantaggio".

Peggiore sconfitta della Juventus allo Stadium.

"Sono situazioni diverse rispetto alla gara con l'Empoli. Abbiamo iniziato bene, dopo l'episodio del rigore ci siamo sciolti. La squadra giovane non permette di avere una reazione decisa in questo caso, perdendo l'equilibrio. La mancanza di esperienza si è sentita".