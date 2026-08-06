The Athletic: "Il West Ham fa un passo indietro per Solomon. La Fiorentina spinge per il ritorno"

La trattativa tra gli Hammers e gli Spurs è in fase di stallo per motivi economici. La Fiorentina resta in corsa per l'esterno

Nodi ancora da sciogliere sul futuro di Manor Solomon. Al termine della scorsa stagione, la Fiorentina aveva deciso di non esercitare l'opzione di riscatto fissata a 10 milioni di euro, facendo così rientrare l'esterno classe 1999 al Tottenham. Nel frattempo si era fatto avanti anche il West Ham, appena retrocesso in Championship, pronto a mettere sul piatto circa 5 milioni di sterline per assicurarsi l'israeliano.



Secondo quanto riportato da The Athletic, però, la trattativa tra gli Hammers e gli Spurs sarebbe attualmente in fase di stallo. Il West Ham non sarebbe infatti disposto ad accettare i bonus richiesti dal Tottenham in caso di immediata promozione in Premier League. Nel frattempo, la Fiorentina continua a trattare con il club londinese e a spingere per riportare Solomon in viola. Al momento l'offerta della società gigliata non raggiunge ancora le richieste economiche del Tottenham.