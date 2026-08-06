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The Athletic: "Il West Ham fa un passo indietro per Solomon. La Fiorentina spinge per il ritorno"

La trattativa tra gli Hammers e gli Spurs è in fase di stallo per motivi economici. La Fiorentina resta in corsa per l'esterno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2026 17:32
The Athletic: "Il West Ham fa un passo indietro per Solomon. La Fiorentina spinge per il ritorno" -
Solomon
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Nodi ancora da sciogliere sul futuro di Manor Solomon. Al termine della scorsa stagione, la Fiorentina aveva deciso di non esercitare l'opzione di riscatto fissata a 10 milioni di euro, facendo così rientrare l'esterno classe 1999 al Tottenham. Nel frattempo si era fatto avanti anche il West Ham, appena retrocesso in Championship, pronto a mettere sul piatto circa 5 milioni di sterline per assicurarsi l'israeliano.

Secondo quanto riportato da The Athletic, però, la trattativa tra gli Hammers e gli Spurs sarebbe attualmente in fase di stallo. Il West Ham non sarebbe infatti disposto ad accettare i bonus richiesti dal Tottenham in caso di immediata promozione in Premier League. Nel frattempo, la Fiorentina continua a trattare con il club londinese e a spingere per riportare Solomon in viola. Al momento l'offerta della società gigliata non raggiunge ancora le richieste economiche del Tottenham.

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