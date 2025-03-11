Tgr: "Panathinaikos e Juventus non saranno decisive per Palladino, resterà l'allenatore della Fiorentina"

La nota giornalista Sara Meini tramite il proprio profilo X ha rivelato che l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino non sarebbe in discussione in questo momento. Infatti secondo la giornalist...

La nota giornalista Sara Meini tramite il proprio profilo X ha rivelato che l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino non sarebbe in discussione in questo momento. Infatti secondo la giornalista le prossime due partite contro il Panathinaikos per gli ottavi di ritorno della Conference League e quella di Domenica contro la Juventus non saranno decisive per le sorti del tecnico che dovrebbe comunque restare l'allenatore della Fiorentina, questo il suo tweet:

"La Fiorentina è attesa da due sfide fondamentali, prima il Panathinaikos, poi la Juventus. Non decisive però per Palladino che, salvo sorprese, resterà comunque sulla panchina viola. Domenica al Franchi il ricordo di Joe Barone, con tutta la famiglia dell'ex dg"