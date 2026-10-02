Terza vittoria di fila per l'Italia Under18; battuta anche l'Arabia Saudita 2-0. Croci in gol su rigore

Vince ancora l'Italia Under18 che si prepara al Mondiale con il terzo successo consecutivo

Terza vittoria, in altrettanti amichevoli, per l'Italia Under 18 in Croazia. Gli Azzurrini di Daniele Franceschini, dopo i successi contro il Cile per 2-1 sabato scorso e contro la Danimarca per 3-1 in rimonta martedì a Samobor, superano anche i pari età dell’Arabia Saudita per 2-0, grazie al calcio di rigore trasformato dall’attaccante classe 2010 della Fiorentina, Federico Croci, e al gol del difensore del Torino, Davide Gaffurini, uno dei dodici calciatori che si sono aggregati il 29 settembre come riportato da TMW.

"Il risultato è stato positivo – sottolinea il tecnico azzurro –, ma la prestazione, chiaramente, ha messo in evidenza delle cose buone e altre meno, sulle quali lavoreremo per migliorare ulteriormente. Nella gestione del pallone, specialmente negli ultimi 16 metri, siamo stati poco lucidi, concretizzando poco la mole di gioco prodotta. È stata una partita di grande intensità e ricca di contrasti fisici, come saranno al Mondiale (dal 19 novembre al 13 dicembre in Qatar, ndr), dove vogliamo farci trovare pronti. A tal proposito, oggi abbiamo avuto la possibilità di provare qualche elemento nuovo, che potrebbe permetterci di ampliare il ventaglio delle scelte. Al di là dei risultati positivi, che fanno piacere, sono molto soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi, che dimostrano sempre di stare bene insieme e di avere una grande unità di intenti”.



L’Italia tornerà in campo lunedì 5 ottobre a Samobor per affrontare l’Ungheria nell’ultimo test match in programma.

“Nella prossima partita – conclude Franceschini – effettueremo delle rotazioni, perché vogliamo dare a tutti la possibilità di mettersi in luce. Ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene"