Terribile infortunio per Vonn alle Olimpiadi, il Museo Fiorentina: “Un grande abbraccio da tutti noi”

Giornata nera per tutto lo sport dopo il terribile infortunio di Lindsay Vonn.

Bruttissima caduta di Lindsey Vonn, a Cortina, durante la discesa libera delle Olimpiadi invernali. La sciatrice americana è stata soccorsa sulla pista e portata via in elicottero. La gara è stata interrotta. Poi ha ripreso con Mirjam Puchner, austriaca, seguita da Sofia Goggia.

Mani davanti dagli occhi, un silenzio irreale a Cortina. Anche gli altorparlanti sono rimasti muti quando hanno visto una nuvola di neve rotolare sulle Tofane. Lindsey Vonn a terra, urla di dolore. Le pale dell’elicottero in volo, scene bruttissime che non avremmo voluto vedere.

La sciatrice statunitense sarebbe già stata operata a Treviso dopo la frattura delle gamba rimediata durante la gara di stamattina.

Nota simpatizzante della Fiorentina, la sciatrice ha ricevuto gli auguri del Museo Fiorentina che ha mostrato la sua vicinanza tramite un post su Facebook:

“Il Museo Fiorentina è vicino a Lindsey VONN, grande campionessa e tifosa viola che ha subito un nuovo infortunio oggi durante una discesa nelle Olimpiadi Milano – Cortina 2026. Forza Lindsay riprenditi presto, un grande abbraccio da tutti noi!

In bocca al lupo Lindsay!”