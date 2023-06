Terremoto in casa Milan, Maldini e Massara lasciano il club. Lite con il presidente Cardinale. È addio

Clamoroso in casa Milan: confermate le ultime indiscrezioni arrivate dopo quello che è stato il faccia a faccia di oggi con Gerry Cardinale. Si va verso la separazione con Paolo Maldini e Ricky Massara. Un doppio addio che oramai sembra scritto per il Milan.

Ora il club pianifica già il futuro. Resterà Geoffrey Moncada che da chief scout potrebbe aumentare le sue responsabilità operative sul mercato in concerto con il CEO Giorgio Furlani. Non solo: può arrivare una nuova figura in dirigenza e le voci sono su Igli Tare fresco di separazione con la Lazio. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI ITALIANO