Terracciano: "Vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto nel 2022. Tifiamo tutti per Amrabat"

Intervenuto ai microfoni del TgR Rai Toscana dall'evento di Entra - "Le buone notizie per lo sport", Pietro Terracciano ha così parlato in vista della ripresa prevista per il prossimo 4 gennaio, quand...

Intervenuto ai microfoni del TgR Rai Toscana dall'evento di Entra - "Le buone notizie per lo sport", Pietro Terracciano ha così parlato in vista della ripresa prevista per il prossimo 4 gennaio, quando la Fiorentina affronterà il Monza: "Spero che nel nuovo anno riusciremo a continuare quello che abbiamo costruito nel 2022, puntiamo sempre a migliorare e quindi spero sia un 2023 ricco di successi e che in breve tempo riusciremo a portare qualche trofeo a Firenze che è l’obiettivo di tutti noi". E su Sofyan Amrabat: "Felicità per lui e per la sua gente. È un messaggio positivo per chi si avvicina a questo sport: anche chi parte potenzialmente sconfitto può arrivare a quei livelli. Ad Amrabat auguro il meglio, facciamo tutti il tifo per lui".

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