Terim: “La mia Fiorentina era una squadra inusuale in Italia. Mi ricordo il mio primo discorso”

Fatih Terim ha ricordato il suo primo discorso come mister della Fiorentina

Fatih Terim ha scritto su Gazetoksijen.com sulla situazione dell’Italia e della Turchia, raccontando qualche aneddoto in viola:

“Questa è una storia che adoro, risalente all'anno 2000, ma prima vorrei raccontarvi qualcosa dell'Italia di quel periodo.

Innanzitutto, rappresentava l'apice del calcio. Si può anche affermare senza mezzi termini che non aveva rivali degne di nota. Chi l'ha seguita in prima persona capirà cosa intendo, ma ai nostri giovani lettori di oggi consiglierei di paragonare la Serie A di quell'epoca alla Premier League odierna.

C'erano le più grandi star, tutti volevano "arrivare" in Serie A. Questa è stata un'avventura iniziata negli anni Ottanta e protrattasi per tutti gli anni Novanta. E all'inizio del XXI secolo, la situazione non era ancora cambiata. Una cultura calcistica profondamente radicata, tradizioni, club economicamente importanti e potenti in ogni senso… I record di trasferimenti venivano generalmente battuti dai club di Serie A. La nazionale, con poche eccezioni, era composta quasi interamente da giocatori di Serie A ed era tra le favorite in tutti i tornei.

Per l'Italia, non solo la mancata qualificazione ai Mondiali, ma anche il mancato raggiungimento dei quarti di finale o delle semifinali sarebbe stato un fallimento. Ma nel calcio, il momento in cui bisogna essere più cauti è quando ci si sente al vertice.

Nonostante tutte le caratteristiche che ho descritto, l'Italia non era esattamente una nazione calcistica aperta al mondo esterno. Mi spiego meglio. In Italia, sono molte le persone che hanno voce in capitolo sulle questioni calcistiche. Forse non tutti la pensano sempre allo stesso modo, e questo può portare a certi problemi, ma ognuno è fermamente convinto della propria opinione sul calcio nazionale. Per fare un esempio: all'epoca, in Serie A c'erano solo due allenatori stranieri. Uno era Sven-Göran Eriksson, che vantava già oltre 10 anni di esperienza con Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. L'altro ero io, al mio primo anno in Italia…

Arrivare a Firenze dopo aver vinto la Coppa UEFA con il Galatasaray è stato senza dubbio un vantaggio. A quel tempo, il Galatasaray si era guadagnato il rispetto non solo per i risultati ottenuti, ma anche per lo stile di gioco che esprimeva.

In realtà, prima di spiegare ai miei giocatori cosa avevamo pianificato insieme, davo loro alcune informazioni di base sulla mia vita, la mia carriera e i miei compagni di squadra. Poi spiegavo il modello di gioco che avevamo in mente... C'era qualcosa di strano. I giocatori rimasero in silenzio per un po'. Proprio mentre li ringraziavo e mi dirigevo verso il mio spogliatoio, vidi alcuni di loro avvicinarsi. Il capitano Manuel Rui Costa, insieme ad Angelo Di Livio e Moreno Torricelli, rappresentanti della filosofia juventina, dissero: "Mister, questo è un nuovo stile di gioco per noi", aggiungendo: "Ma non si preoccupi, giocheremo così anche tra due mesi". Credo che il forte legame tra noi e la gente della Fiorentina e di Firenze, rimasto intatto per oltre un quarto di secolo, sia legato all'energia che si sprigionò da quello spogliatoio quel giorno.

Perché quella Fiorentina era una squadra che andava oltre le norme usuali in Italia, giocando per i propri ideali, più concentrata sull'attacco che sulla difesa. Credo che abbiano disputato alcune delle partite più divertenti della Serie A. Indipendentemente dai risultati o dai punteggi, c'erano molte qualità che hanno portato l'Italia ai vertici del calcio mondiale in quegli anni. Disciplina tattica. Organizzazione difensiva. Consapevolezza della posizione. Intelligenza di gioco, competizione, carattere da campione, grandi giocatori.”